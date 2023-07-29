"Могут быть провокации": Литва и Польша хотят закрыть границу с Беларусью, — МВД

По словам заместителя главы МВД Литвы Арнольдаса Абрамавичюса, около 1200 наемников ЧВК "Вагнер" дислоцированы в Беларуси. Но все же армия Польши с ними справится.

Власти Литвы и Польша рассматривают вариант с полным закрытием границы с соседней Беларусью. Заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс заявил, что Вильнюс и Варшава могут закрыть свои границы. Об этом сообщает Sky News.

Представители обеих стран заявили, что сталкиваются с повышенной угрозой из-за присутствия наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Абрамавичюс сказал в интервью журналистам, что эти обсуждения вполне реальны, и что возможность закрытия границы существует.

Он отметил, что на днях в приграничном городе с представителями правительства Польши провели встречу, чтобы дать оценку текущему положению.

Абрамавичюс также сказал, что примерно 1200 наемников ЧВК "Вагнер" дислоцированы в Беларуси. Основная их часть — на полигоне в Осиповичах, недалеко приграничной территории с Польшей.

Политик уточнил, что Вагнер не представляет военной угрозы для Польши, но все же могут быть "провокации".

По оценкам аналитиков, на базу ЧВК "Вагнер" в Беларусь в течение трех суток прибыло 300 единиц техники. По данным OSINT-расследователей, техника ВС РФ начала переправляться в Беларусь. По прошествии двух дней после неудавшегося мятежа предпринимателя Евгения Пригожина на военной базе в Осиповича стали появляться палатки.

Также сообщалось, что Польша получит самолеты Saab 340, чтобы закрыть восточный фланг. Стоимость контракта со шведским производителем оценивается в 58 млн долларов.