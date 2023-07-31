Будут учить с комфортом: тероборона ВСУ получила модульный лагерь за $1,2 млн (видео)

Тероборона ВСУ получила новое военное снаряжение: теперь около тысячи новобранцев будут учиться стрелять и запускать дроны в комфортных условиях.

Территориальная оборона ВСУ получила тренировочно-учебный модульный лагерь за $1,2 млн, в котором может пройти подготовку целый батальон новобранцев. Модульный лагерь приобрели за средства граждан Польши, которые собрали $2 млн. Об особенностях подготовки новобранцев в новом лагере говорится в заметке Telegram-канала "СтратКом ВСУ".

Тарас Чмут, председатель благотворительного фонда "Вернись живым", объяснил, откуда взялись средства для закупки лагеря. По его словам, поляки всей страной собирали деньги на закупку беспилотного комплекса "Байрактар". Когда средства собрали, то выяснилось, что компания Baykar Makina предоставит комплексы бесплатно. После переговоров решили, что часть средств пойдет на гуманитарные нужды, часть — на военное снаряжение. Именно благодаря этому удалось купить модульный лагерь, где может учиться батальон теробороновцев.

Модульный лагерь состоит из следующих элементов:

палатки для проживания, обучения, питания и медпомощи;

генератор 75 кВт;

места для хранения оружия.

Также предусмотрено, что бойцы будут иметь во время жары кондиционеры, во время мороза — обогреватели, утверждает Чмут.

Лагерь можно устанавливать на любой местности, как только есть необходимость провести обучение бойцов. Кроме того его можно поделить на 2-3 части. Все снаряжение пакуется на 6 машин и доставляется туда, куда нужно.

Отметим, количество людей, которые могут учиться в лагере — от 300 до 800 человек.

Модульный учебный лагерь ТрО ВСУ

Командующий Сил теробороны ВСУ Игорь Танцюра объяснил, зачем бойцам подобный модульный лагерь: "Во время обучения каждый должен иметь возможность помыться, обслужить себя, подготовиться к занятиям на следующие сутки".

Учения по стрельбе из миномета в лагере ТрО

Начальник 150 учебного центра ТрО Эдуард Песоцкий также разъяснил, что включает подготовка в лагере. В частности, бойцы настреливают 845 боеприпасов и после этого отправляются на доукомплектование боевых частей. Те люди, которые проявят особую меткость или командирские качества, пройдут дополнительную профессиональную подготовку — станут, например, пулеметчиками или разведчиками.

Учебный полигон ТрО ВСУ

На видео, опубликованном в Telegram-канале, показано, как учатся бойцы: стреляют из различных видов стрелкового оружия, преодолевают препятствия, запускают дроны и стреляют из миномета.

Напоминаем, украинские производители оружия показали морской дрон MAGURA собственной разработки. Устройство имеет длину около 5 метров и способно двигаться со скоростью 77 км/ч (42 узла).

Между тем на днях украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула собрал 14 млн грн на аукционе: продал карту начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова. Средства потратят на закупку пяти беспилотников EOS для разведчиков.