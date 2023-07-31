Мобилизация в Украине: могут ли в армию призвать студента — объяснение адвоката

Соискатели образования имеют право на отсрочку от военной службы в период военного положения, юрист объяснил нюансы.

Общая мобилизация и военное положение продолжают свое действие до 18 ноября 2023 года для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны годными для военной службы в период военного положения. Однако, есть категории граждан, которые имеют право на отсрочку, в частности — студенты. Адвокат Богдан Пересада дал разъяснения относительно призыва студентов дневной и дуальной формы обучения в учебных заведениях Украины и за рубежом во время действия военного положения.

Какими законами регулируется призыв на военную службу

Порядок призыва на военную службу регулируется законами "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В соответствии со статьей 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву во время всеобщей мобилизации в Украине не подлежат соискатели образования:

профессионального (профессионально-технического);

профессионального предвысшего образования;

высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты;

докторанты.

Условием отсрочки является обучение на дневной или дуальной формах получения образования. Возрастных ограничений для поступающих Закон не предусматривает.

"Это означает, что на период обучения мобилизовать гражданина не имеют права. Но в соответствии с указанной нормой законодательства отсрочка распространяется только на дневную и дуальную формы обучения", — отметил юрист.

Отсрочка от мобилизации распространяется на студентов всех высших учебных заведений: государственный или частный вуз — не имеет значения. То есть, отсрочка распространяется на студентов частных вузов.

Окончание бакалавриата и поступление в магистратуру

В то же время призыв касается тех студентов, которые после окончания бакалавриата и перед тем, как поступить на магистратуру, временно не числятся как студенты. Они не получают отсрочку, ведь официально в этот период не получают образование.

Богдан Пересада отметил, что любой военнообязанный может пойти на мобилизацию добровольно, если он пригоден к военной службе по состоянию здоровья.

Напомним, 31 июля сообщалось, ужесточат ли правила призыва в армию с 1 августа. В Украине были введены изменения в сфере бронирования сотрудников, а у срочников теперь появится возможность добровольно присоединиться к Силам обороны.

Кроме того, Фокус публиковал информацию об изменениях с 1 июня, касающихся воинского учета и уведомления граждан, а также рассказал о том, какие нововведения произошли для военнообязанных.