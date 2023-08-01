Украине не хватает саперов: чем в вопросе разминирования земель поможет Хорватия (видео)

Хорватия и Украина запустят производство машин для разминирования, которые помогут обезвредить взрывчатку почти на 200 тыс. кв. км сельхозугодий.

В Украине запускается рынок гуманитарного разминирования, в рамках которого будут созданы филиалы нескольких компаний из Хорватии. Компании выпускают спецтехнику для обезвреживания мин. О деталях программы идет речь на сайте правительства.

Чтобы обезвредить мины, мешающие возобновить агропроизводство, правительство нарабатывает комплексную стратегию противоминной деятельности, указано в материале. Один из институтов, занимающийся этим вопросом, — Министерство экономики, которое будет искать международных партнеров и заключать соответствующие договоры.

Отмечается, что Украине нужно разминировать около 174 тыс. кв. км земель. Между тем есть всего 3 тыс. саперов и 26 машин для разминирования. Этого не хватает, отметила министр экономики Юлия Свириденко. Именно поэтому правительство запустило "рынок гуманитарного разминирования", в рамках которого на коммерческой основе реализуют следующие мероприятия:

закупят спецтехнику;

научат саперов;

проведут сертификацию частных компаний по разминированию;

создадут собственное производство спецтехники.

"Мы ищем решение, как правильно построить процесс гуманитарного разминирования и вернуться к продуктивному использованию территорий. Опыт Хорватии в этом вопросе очень ценен для нас", — подчеркнула Свириденко.

С хорватской стороны переговоры вел министр иностранных дел Гордан Грлич-Радман. Политик отметил, что один из шагов уже сделан: заключены договоры с компаниями из Хорватии, которые пускают специальную технику для разминирования — DOK-ING и Duro Dakovic Group Plc. Компании локализуют свое производство на территории Украины, при этом DOK-ING уже открыла офис в Киеве.

Хорватия также выделила 1 млн евро для Всемирной продовольственной программы ООН — средства будут направлены на обследование и разминирование земель, чтобы фермеры смогли возобновить работы на полях, загрязненных взрывчаткой.

Следующий шаг для реализации Стратегии — Международная конференция доноров гуманитарного разминирования, которая состоится 11-12 октября в Загребе (Хорватия). На этой конференции будут искать дополнительные финансовые ресурсы, чтобы обезвредить оставшуюся на сельхозугодьях взрывчатку.

Юлия Свириденко указала, какие области первыми присоединятся к программе разминирования: Харьковская, Херсонская, Николаевская. Планируют, что до конца года к этой работе привлекут вдвое больше саперов и машин: "Надеюсь, что через год мы сможем расширить программу и параллельно с тем, как Правительство, работаем, чтобы усилить способность наших государственных институций, ГСЧС, Министерства обороны".

Отметим, в Кривом Роге разработали специальный трал, используемый для разминирования. Трал создан на основе гусеничного экскаватора, к которому прикрепили приспособление для разминирования, защитный щит от обломков, забронировали кабину водителя и прикрепили камеры видеонаблюдения. Экскаватор оснащен специальными молотками, бьющими об землю весом в 1500 кг. При этом для того чтобы сработала противопехотная мина, достаточно веса 150 кг. Скорость движения трала – 2 км/ч. На разработку этого устройства изобретатели израсходовали 4 месяца.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о соглашении Украины и Хорватии, которое поможет экспортировать украинское зерно. В частности, планируется проложить альтернативный путь, который будет вести через Дунай к Адриатическому морю.

Между тем, издание WP отметило, что Украина — самая заминированная страна мира. По подсчетам специалистов, чтобы обезвредить всю взрывчатку, понадобится 750 лет.