Застрелил свой: под Мелитополем пьяный оккупант расстрелял трех Z-волонтеров, — СМИ (фото)

По данным росСМИ, в российских волонтеров выстрелил захватчик, для которого и предназначалась посылка.

Под оккупированным Мелитополем, находясь под действием алкоголя, российский военный расстрелял трех патриотов из Чувашии. Об этом сообщает российский Telegram-канал "Город Шумерля".

Как говорится в росСМИ, волонтеры доставляли в Мелитополь гуманитарную помощь. Спасти ни одного из волонтеров не удалось.

"Вместе с женой Татьяной он доставлял груз для российских военных в окрестности Мелитополя. Там Александра расстреляли, погиб также друг семьи Александр Антонов с позывным "Егерь", — говорится в сообщении.

Очевидцы событий рассказывают, что огонь своим открыл военный, которому и предназначался груз. И будто расстрел спровоцировали женщины своим присутствием.

"Сколько раз уже и неоднократно говорили: не возите алкоголь, не пейте там! Нет ведь, надо было еще и девушек с собой тащить. Как итог, свой же под алкоголем застрелил… Может для кого-то, наконец, станет уроком", — пишут в росСМИ.

Сейчас в российских чатах срочно ищут добровольцев, готовых съездить в Михайловку за телами погибших.

Под Мелитополем пьяный оккупант расстрелял трех Z-волонтеров

Напомним, что один из командиров армии РФ расстрелял технику и автомобили сослуживцев из-за гуманитарной помощи, которую передавали из России. По данным источника российских военных пропагандистов, разгорается громкий скандал — командир 103 мотострелкового полка ВС РФ Кутаев приехал в военную часть и расстрелял технику и автомобили сослуживцев из-за гуманитарной помощи, которую передавали из России.