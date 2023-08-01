Разбиты две группы: россияне пытались вернуть Старомайорское, — DeepState (видео)

Оккупационные войска попытались пробиться и вернуть недавно освобожденное село в Донецкой области, но их планы провалились. Одна из групп форсировала реку.

Российские войска предприняли попытку вернуть Старомайорское 29 июля, но операция оказалась неудачной. Аналитики DeepState в Telegram опубликовали видео, которое им предоставила 35 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Можно увидеть, как оккупанты отступают от населенного пункта. Зато российские пропагандисты отчитались о якобы возвращении населенного пункта под контроль захватчиков.

В сообщении говорится о том, что российские войска попытались двумя группами пробиться и вернуть Старомайорское 29 июля, но попытка провалилась. Личный состав врага дошел до южной части села и был остановлен. Впоследствии захватчики спасались бегством. Еще одна группа атаковала из Урожайного, форсируя реку.

Контрнаступление ВСУ: бои за Старомайорское

Подразделения ВСУ 27 июля освободили село Старомайорское. Деоккупацию осуществили бойцы двух подразделений: 35 бригады и батальона Теробороны "Арей".

Украинские защитники выбили противника из населенного пункта Старомайорское, однако россияне не оставляют попыток вернуть утраченные позиции. Бойцы батальона "Арей" рассказали, что противник не изменил тактику — сначала идет несколько волн атак подразделений "Шторм Z" для выявления украинских позиций, затем идут в бой более обученные и лучше экипированные солдаты. Оккупанты внезапно покинули те руины, где они оборонялись, но потом дважды пытались отбить Старомайорское небольшими группами войск.

Старомайорское Фото: deepstate

Напомним, 1 августа Силы обороны за сутки уничтожили 22 единицы техники российских войск на Таврическом направлении. ВСУ, в частности, ликвидировали 7 артиллерийских систем и минометов, а также одно средство ПВО оккупантов.