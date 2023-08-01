С 1 августа не все внутренне перемещенные лица получат выплаты, — Верещук (видео)

Украинцы, которые находятся за пределами государства, более 30 календарных дней подряд без обоснованных на это причин, лишаются соответствующих выплат от государства.

Выплаты для внутренне перемещенных лиц в Украине автоматически были пролонгированы с 1 августа, но на них претендовать смогут не все. В эфире телемарафона "Єдині новини" Ирина Верещук, руководитель Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сообщила подробности.

Она отметила, что было принято постановление, которое касается тех, кто не имеет статуса ВПЛ. Оно касается тех, кто не является внутренне перемещенными лицами по факту, или выехали и постоянно проживают за пределами государства или вернулись в свои дома. По ее словам, такие граждане уже не являются внутренне перемещенными лицами.

"Такие выплаты получать больше не будут", — пояснила Верещук.

По ее словам, есть определенные исключения. Это касается, случаев, когда, например, украинские граждане поехали на учебу, в сопровождении больного лица — члена семьи, командировки.

Кто из ВПЛ не получит выплаты с 1 августа

В постановлении Кабмина пописаны нормы, которые касаются тех, кто не получит выплат. В частности:

украинцы, которые находятся за пределами государства, более 30 календарных дней подряд без обоснованных на это причин;

вернулись к ранее покинутому месту жительства;

находятся в тюрьмах или были осуждены за коллаборационизм.

Прекращение выплат ВПЛ с 1 сентября для отдельных категорий

Средства от государства не будут получать также и граждане, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы. С 1 сентября выплаты прекратят таким гражданам:

украинцы, которые с момента принятия соответствующего постановления, приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет);

приобрели на сумму более 100 тысяч грн земельный участок, дом или квартиру;

купили иностранную валюту, а также банковских металлов на общую сумму свыше 100 000 грн;

хранят на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 000 грн;

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые являются оккупированными, если такое жилье имеет площадь более 13,65 м2 на одного члена семьи.

Напомним, 1 августа стало известно, что в правительстве отсрочили новые правила помощи ВПЛ. Нормы упрощали оформление помощи на проживание внутренне перемещенным лицам в Украине.