В Канцелярии Дуды заявили о неблагодарности Киева: украинский МИД вызвал посла Польши

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что украино-польская дружба сильнее политических высказываний.

В Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Польши после резких высказываний министра Канцелярии президента Марцина Пшидача. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"1 августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра Канцелярии президента Республики Польша, руководителя Офиса международной политики Марцина Пшидача", — говорится в сообщении.

По словам Николенко, во время встречи посол Польши отметил, что заявления Пшидача про якобы неблагодарность украинцев за помощь, которую им предоставляют западные партнеры, являются неприемлемыми и не соответствуют действительности.

"Убеждены, что украинско-польская дружба гораздо глубже политической целесообразности. Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений наших народов", — сообщил Николенко.

В МИД Украины добавили, что никакие заявления "не помешают совместно добыть в борьбе мир и построить общее европейское будущее".

Напомним, 1 августа руководитель Офиса международной политики президента Республики Польша Марцин Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Варшава предоставила Киеву большую поддержку, и в ответ "стоило бы начать ценить" это. Высказывания прозвучали на фоне конфликта с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

В Офисе президента Украины высказывания Пшидача называли "манипуляцией" и "игрой на конъюнктурные интересы", не имеющей ничего общего с действительностью.

"Реальность – это дружеский и открытый диалог президентов Украины и Польши, между которыми присутствует высокий уровень взаимопонимания и взаимного доверия", – написал в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига.

Фокус писал 12 июля, что министр обороны Британии Бен Уоллес также высказывался про неблагодарность Украины за помощь, которую ей оказывают западные партнеры. При этом он добавил, что страны Запада – не Amazon, и не могут выполнять все запросы Украины.

Позже министр Уоллес оправдался за свои слова, отметив, что его заявления были неверно истолкованы.