Взрыв в Крыму: местные сообщают о прилете в районе 4 вражеских складов с БК (фото)

Расследователи выяснили, что взрыв прогремел на арсенале 758-го центра материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ.

В оккупированном Крыму неподалеку от Севастополя 1 августа прогремел взрыв. Местные жители уверены, что "прилетело" в склад с БК оккупантов. Об этом пишет телеграм-канал "Крымский ветер".

По информации издания, взрыв произошел в районе поселка Сахарная Головка. Там расположена ТЭЦ, а также 4 склада оружия, боеприпасов, техники и военного имущества ВС РФ.

Разведчики OSINT установили, что взрыв прогремел на арсенале (в/ч 63876-Р/в/ч 63876-Р) 758-го центра материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ в Сахарной Головке к северу от Севастополя (Крым).

Оккупационный глава Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбитом дроне в районе Кара-Кобы. По его словам, на земле возник подрыв и загорелась трава и кусты.

Напомним, что Минобороны РФ 1 августа сообщило о "безуспешной" атаке 3-х морских дронов на патрульные корабли Черноморского флота. Тем не менее, стало известно, что один из кораблей запросил эвакуацию погибших и раненых.

Ранее сообщалось, что РФ обвинили ВСУ в атаке на их патрульные катера Черноморского флота. Считают, что для атаки использовали морские дроны и заявили, что российским патрульным кораблям удалось якобы уничтожить украинские объекты.