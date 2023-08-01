"Проходят 100 обысков": Данилов прокомментировал массовые проверки ТЦК в Украине (видео)

11 областей сегодня находятся в зоне особого внимания следственной группы, которая проверяет правомерность действий ТЦК и СП.

Сейчас продолжаются масштабные проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а 11 областей сегодня в зоне особого внимания правоохранителей. Об этом 1 августа сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По его словам, на Ставке Верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о работе центров комплектации по всей стране. Участники заседания приняли решение, на основании которого были приняты соответствующие действия и проверить всех без исключения ТЦК.

В отчете Минобороны, который предоставил генерал Александр Павлюк, говорится о том, что 11 областей сегодня находятся в зоне особого внимания следственной группы. Какие именно это регионы, Данилов не назвал.

"Продолжаются 100 обысков в разных городах, связанные именно с центрами комплектации", — пояснил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что именно участники боевых действий должны в первую очередь работать в этих центрах комплектации. По его мнению, люди, которые прошли войну не допустят такой ситуации.

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"Именно таким образом, я думаю, будет и решен вопрос в ближайшее время", — подчеркнул Данилов.

Напомним, 1 августа заместитель министра обороны Александра Павлюка заявил, что ТЦК будут возглавлять те люди, которые не могут дальше воевать из-за полученных ранений. Планируется, что до конца года 30% руководителей ТЦК будут заменены ветеранами. Он также отметил, что процесс замены не будет быстрым, поскольку эти люди должны изъявить желание работать в этих учреждениях.