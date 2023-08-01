Таранят на авто и швыряют коктейли Молотова: россияне установили рекорд по атакам на военкоматы

Только за 4 дня жители России совершили почти 2 десятка нападений на военкоматы по всей стране. Бутылки с зажигательной смесью в учреждения бросали подростки, студенты, люди среднего возраста и даже 80-летние пенсионеры.

В России жители стали чаще атаковать военкоматы. В росСМИ их действия объясняют влиянием "украинских мошенников", которые психологически давят на граждан РФ, заставляя их совершать такие поступки. Об этом пишет The Moscow Times.

По информации издания, телефонные мошенники убедили россиян поджечь 18 военкоматов за 4 дня в двух десятках городов. Граждан якобы убеждали атаковать учреждения и отправлять деньги от имени сотрудников ФСБ и ЦБ.

Где в РФ атаковали военкоматы

С 29 июля по 1 августа было атаковано 18 военкоматов.

в Феодосии 51-летняя женщина подожгла военкомат из-за того, что ее якобы убедили взять кредит на 3 млн рублей;

в Казани 62-летнюю женщину мошенники запугали смертью дочери, она подожгла комиссариат и взяла кредит на 2,2 млн рублей;

в Северодвинске поджигателем военкомата стал 76-летний мужчина;

в Казани 23-летняя девушка пыталась поджечь местный военкомат;

в Калуге жительница швырнула "коктейль Молотова" в здание военкомата и угрожала разнести его гранатой;

в Россоше за поджог военкомата задержали 24-летнюю учительницу истории;

в Подолске местный военкомат пытались сжечь два 80-летних пенсионера;

в Петербурге 54-летний мужчина поджег военкомат и протаранил на авто его ворота. Его убедил это сделать "сотрудник ФСБ Колесников";

в Можайске женщина подожгла военкомат, потому что "сотрудники банка" заявили, что в учреждении берут кредит на ее имя;

в Омске 21-летняя студентка педколледжа подожгла военкомат, потому что "мошенники оформили на нее кредит";

в Копейске 54-летняя работница местного завода пыталась сжечь медкабинет местного военкомата;

в Верхнеуральске 34-летняя женщина попыталась сжечь военкомат;

в Улан-Удэ двое неизвестных забросали "коктейлями Молотова" старое здание военкомата;

в Сестрорецке женщина забросала здание военкомата "коктейлями Молотова";

в Вольске 68-летняя женщина попыталась поджечь военкомат "коктейлями Молотова". Для этой "миссии" она приехала из Москвы.

в Бурятии военкомат попыталась сжечь 17-летняя девочка. Она бросила зажигательную смесь прямо во время своего визита средь бела дня;

в центре Петербурга 53-летняя жительница пыталась поджечь военкомат бутылками с бензином;

в Казани 30-летняя женщина метнула бутылку с зажигательной смесью рядом со зданием военкомата. Горожанку задержали.

Напомним, что в Днепропетровской области военком заработал 350 тысяч долларов США за время полномасштабного вторжения России. Сообщается, что подозреваемый за полтора года успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории города Днепра.

Ранее сообщалось, что граждане России поджигают военкоматы на территории РФ, а также в оккупированном Крыму. Попытки поджога имели место в Архангельской области, Казани, а также оккупированной Феодосии.