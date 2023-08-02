"Продолжаются строительные работы": СМИ показали спутниковое фото лагеря "вагнеровцев" в Беларуси

На территории лагеря наемников поблищу города Осиповичи зафиксировали многочисленные укрепления и землянки, а также автомобили и микроавтобусы УАЗ, бульдозеры.

Вблизи города Осиповичи расположен лагерь, где тренируются наемники так называемой ЧВК "Вагнер". Об этом 2 августа сообщило белорусское "Радио Свобода" со ссылкой на спутниковый снимок Planet Labs.

Журналисты издания отметили, что на снимке от 31 июля зафиксирован полигон "Репища". Он расположен в 15 километрах от лагеря "Вагнера" в селе Цель. На изображении можно увидеть, что на территории полигона продолжаются активные строительные работы.

В сообщении говорится о том, что продолжается строительство многочисленных укреплений, вероятно, землянок. Возле них можно увидеть объекты, похожие на автомобили и микроавтобусы УАЗ (так называемые "буханки"), работают также и бульдозеры.

полигон "Репища" Фото: Радіо Свобода

Минобороны Беларуси, как отмечает издание, 29 июля подтвердило информацию о совместных учениях войск на этом полигоне 51-й артиллерийской бригады совместно с "инструкторами ЧВК Вагнера". Утверждалось, что там выполняются "огневые задачи с применением квадрокоптеров".

лагерь "вагнеровцев" Фото: Planet Labs PBC

"Радио свобода" информирует, что территория лагеря оборудована землянками с небольшими печами, поэтому лагерь может быть пригодным для проживания в холодное время года. Журналисты не смогли определить точную локацию.

землянки "вагнеровцев" Фото: Скрин видео

На отдельных стоянках преимущественно находится строительная техника и расположены соответствующие площадки для ее транспортировки. Видео снято в районе реки Березина, через которую переправлялась колонна. Далее машины двинулись в сторону села Цель, но вполне вероятно, что они не смогли доехать и свернули на дорогу к полигону "Репища".

Также 2 августа российские Telegram-каналы распространили фото, на котором "вагнеровец" стоит как бы напротив границы с Польшей. Сейчас эта информация не подтверждена.

"вагнеровец" якобы на границе с Польшей Фото: Милитарист

Напомним, 1 августа представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов назвал пребывание "вагнеровцев" в Беларуси российским ИПСО. По его мнению, такими действиями руководство Кремля пытается отвлечь внимание Украины и западных партнеров, пытаясь создать "дополнительные точки напряжения".