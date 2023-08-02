"Блокады Черного моря пока не будет": спикер ВМС ВСУ оценил состояние ВМФ РФ (видео)

Черноморский флот РФ сейчас может составлять около 80 различных военных кораблей, которые не способны организовать полную блокаду украинских портов.

Сейчас Россия не имеет необходимых возможностей для полной блокады украинских портов и Черного моря. Дмитрий Плетенчук, представитель ВМС ВС Украины, сообщил подробности в эфире программы "На Часі".

Для реализации такого замысла требуется большое количество боевых единиц. По его словам, Черноморский флот РФ сейчас составляет около 80 различных военных кораблей. Кроме этого, у захватчиков также есть суда обеспечения. Российские пограничники также имеют и свои суда.

"Освобожденная акватория является по сути серой зоной, потому что там работает российская авиация", — отметил спикер.

По словам Плетенчука, авиация РФ является угрозой, но она не может в акватории находиться постоянно. Для блокады нужны корабли, именно то количество, которое позволит осуществлять соответствующие действия.

"Говорить сейчас о прорыве какой-то блокады, я бы не стал", — добавил он.

Порты Измаила и дунайские порты работают в штатном режиме. К береговой зоне российские военные корабли боятся подходить, поскольку боятся атаки со стороны украинских войск.

Напомним, 31 июля портал "Мілітарний" сообщил, что израильский корабль первым прорвал морскую блокаду Украины. Несмотря на угрозы со стороны РФ, Ams1 входит в украинскую ветвь Дуная. Этот корабль стал первым, который прорвал морскую блокаду ВС РФ после бомбардировки порта Рени 25 июля. По информации журналистов, судно начало свой путь из израильского порта Ашдод и открыто указало пункт назначения как Украина. В дальнейшем судно пересекло Черное море прямым курсом.