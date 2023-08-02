Предназначались для Африки и Китая: в Измаиле РФ повредила почти 40 тысяч тонн зерна (фото)

Российские оккупанты нанесли удары по инфраструктуре Украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае. Больше всего досталось порту в Измаиле.

В дунайских портах российские дроны повредили почти 40 тыс. тонн зерна, предназначенных для Африки и Китая. Об этом в Фейсбуке 2 августа сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Россияне нанесли удары по складам и элеваторам с зерном — повреждено почти 40 тыс тонн зерна, которое ожидали страны Африки, Китай, Израиль. Наибольшим разрушениям подвергся порт Измаил. Поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае". — написал он.

Повреждена инфраструктура порта в Измаиле в Одесской области

В подтверждение своих слов он добавил фотографии разрушенной инфраструктуры порта в Измаиле.

Повреждена инфраструктура порта в Измаиле в Одесской области

Министр инфраструктуры также добавил, что атаки россиян на украинские порты являются угрозой для мира.

Напомним, что ночной удар 2 августа ВС РФ по порту в Измаиле нанес серьезный ущерб инфраструктуре. Из-за удара цены на пшеницу в Чикаго подскочили на 6,5%. Трейдеры снова обеспокоены происходящим в Украине.

Ранее сообщалось, что около 30 судов остановились возле порта в Измаиле после атак ВС РФ на Одесскую область. Источники в страховой отрасли сообщили журналистам, что страхование от военных рисков для украинских портов, которые были частью зерновой сделки, приостановлено.