Российская армия уже не вторая в мире, а где-то в конце десятки, — глава Минобороны Литвы (видео)

В Минобороны Литвы шокированы низкой боеспособностью российской армии и отмечают высокую клептократию среди генералитета.

Российская армия уже не вторая в мире, а где-то в конце десятки сильнейших армий мира. Об этом в интервью DW рассказал глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, после полномасштабного российского вторжения РФ в Украину на Западе были поражены низкой боеспособностью российской армии, в частности, различных родов войск.

"Да, Россия имеет большие Вооруженные силы. Да, они где-то там могут тысячами продвигаться на востоке Украины. Но если сравнивать их с Вооруженными силами НАТО и их возможностями — это уже не вторая армия мира. Вторая армия мира теперь уже Украина, украинская армия. Россия уже где-то там в конце десятки, если смотреть глобально", — сказал министр обороны Литвы.

По его словам, российские генералы отражают российское общество, где процветает коррупция.

"Они такие же как и общество — клептократы. Коррупция в Вооруженных силах и вообще в оборонной сфере никуда не исчезла. Состояние с генералитетом еще хуже, чем мы могли себе представить. Это — коррумпированное общество, коррумпированное государство. коррумпированные ВС. Украли весь стратегический резерв. Танки, которые стояли на складах где-то в Сибири, пустышки", — говорит Арвидас Анушаускас.

Он отметил, что для того, чтобы России жилось хорошо, она должна избавиться от агрессивной внешней политики и агрессивного политического руководства. Без этих изменений, по его мнению, России будет некомфиортно жить с европейскими странами.

Напомним, что секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказался о якобы напряженности в отношениях между Польшей и Украиной. Он поблагодарил народ Польши за помощь с первой минуты российско-украинской войны.

Ранее сообщалось, что Литва утвердила трехлетний план военной поддержки Украины. С 2024 по 2026 год включительно Литва предоставит вооружение, обеспечит ремонт военной техники, а также проведет обучение личного состава украинских сил.