"Еще 6 складов оккупантов": в ВСУ подвели итоги суток наступления на Таврическом направлении (видео)

Российским войскам становится труднее обеспечивать свои подразделения вооружением и военной техникой в связи с уничтожением складов с боеприпасами.

На Таврическом направлении за сутки уничтожено еще 6 складов российских оккупантов. Подробности сообщил в эфире телемарафона Сергей Кузьмин, заместитель командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям.

Он отметил, что продолжаются ожесточенные бои. Враг и в дальнейшем пытается атаковать на Авдеевском направлении. Зато наши войска просушатся в направлении Мелитополя и Бердянска.

"Силы обороны Украины уверенно движутся вперед", — пояснил он.

За сутки уничтожено шесть полевых захватчиков. Это существенно снижает интенсивность их логистики. Им становится труднее обеспечивать свои подразделения вооружением и военной техникой.

"Это положительная динамика и мы целенаправленно эту работу выполняем", — добавил Сергей Кузьмин.

Он также обратил внимание и на количество захватчиков на Таврическом направлении. Сейчас около 150 тысяч оккупантов пытаются удержать захваченные территории в этой локации.

По его словам, на южное направление россияне постоянно стягивают резервы, снимают подразделения с других участков фронта. При этом ежесуточно оккупанты теряют около двух-трех рот. Кузьмин отметил, что ВСУ для более активного продвижения не хватает авиации, систем ПВО, а также инженерной техники для разминирования But.

Напомним, 1 августа бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны за сутки уничтожили 22 единицы техники российских войск на Таврическом направлении. ВСУ, в частности, ликвидировали 7 артиллерийских систем и минометов, а также одно средство ПВО оккупантов.