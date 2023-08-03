Российские пилоты-курсанты "тренируются" на громадах Сумщины и попадают по своим, — ЦНС

Курсанты российских летных училищ практикуют стрельбы с вертолетов неуправляемыми ракетами по Украине, рассказали в подполье.

Российские оккупанты из-за нехватки пилотов принялись собирать курсантов военных училищ в России. Будущие пилоты учатся военному делу, обстреливая территорию приграничной Сумской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг чувствует начал испытывать недостаток пилотов и поэтому начал привлекать к этому молодых курсантов. Так, с августа курсанты летных училищ РФ проводят практические стрельбы с вертолетов неуправляемыми ракетами по громадам Сумской области. При этом в связи с низким профессиональным уровнем часть ракет попала по объектам на территории страны-агрессора", — говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что российские оккупанты привлекают молодежь к войне против Украины и заставляют ее тренироваться на мирном населении, намеренно предоставляя им неуправляемые ракеты.

Напомним, что на Таврическом направлении Силы обороны за сутки уничтожили 6 складов российских оккупантов. Враг и в дальнейшем пытается атаковать на Авдеевском направлении. Зато украинские защитники продвигаются в направлении Мелитополя и Бердянска.

Ранее сообщалось, что украинские саперы начали тренироваться в "ботинках-пауках". Противоминная обувь предотвращает и минимизирует травмы ног.