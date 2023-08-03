"Плечом к плечу": в Казахстане вербуют "добровольцев" для войны против Украины, — СМИ

"Новобранцам" предлагают подписать контракт с российской армией в Сахалинской области на Дальнем Востоке России и получить немедленное вознаграждение в размере 5,3 тыс. долларов.

Пользователи интернета в Казахстане начали сталкиваться с рекламой, предлагающей им вступить в ряды российской армии за вознаграждение, сообщает Sky News.

На рекламном баннере изображены флаги России и Казахстана и лозунг "плечом к плечу". Агитаторы обещают единовременную выплату в размере 495 000 российских рублей (около 5 300 тыс. долларов) тем, кто подпишет контракт с российскими военными, а также ежемесячную зарплату в размере не менее 190 000 рублей (2 066 долларов), а также дополнительные льготы.

Объявления ведут на веб-сайт, который предлагает потенциальным новобранцам возможность присоединиться к российской армии в Сахалинской области на Дальнем Востоке России. На сайте указано, что его владельцем является Агентство развития человеческого капитала Сахалинской области, которое принадлежит местному правительству и своей миссией заявляет помощь в трудоустройстве.

Казахстан — бывшая советская республика, граничащая с Россией, в которой проживает более трех миллионов этнических русских. Страна традиционно была одним из ближайших союзников России, но не поддержала войну против Украины. Участие в военных конфликтах за границей за плату является незаконным в соответствии с казахстанским законодательством.

Напомним, 2 августа сообщалось, что армия РФ получила партию модернизированных МиГ-31. В РФ заявили, что самолеты прошли ремонт и модернизацию, которая якобы расширила их возможности. Однако в Воздушных силах Украины сомневаются, что они приобрели новые возможности.

Также, мы писали о том, что россияне и крымчане массово поджигают военкоматы. Военкоматы в последнее время горели в Санкт-Петербурге и Можайске, а в Подмосковье в здание бросили взрывчатку.