Сожгли "редкого зверя": ВСУ впервые показали уничтожение российской "БРЭМ-Л" (видео)

До этого момента Силы обороны не документировали уничтожение этой техники, но уже имели возможность затрофеить подобную машину — "БРЕМ-Ч" в апреле 2022 года.

На Запорожском направлении российские оккупанты потеряли ремонтно-эвакуационную машину. "БРЭМ-Л" попал в украинский дрон со взрывчаткой. Об этом сообщает в твиттере сообщество GloOouD.

"Сожгли редкого зверя — российскую "БРЕМ-Л". Запорожское направление. Вероятно, это первый задокументированный видеофакт уничтожения этой техники", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что эвакуационную машину российские оккупанты припарковали на дороге среди поля. Ее заметили украинские аэроразведчики и воспользовались моментом, забросив взрывчатку прямо в люк "БРЭМ-Л". В салоне произошел взрыв, а затем вспыхнул пожар.

Ранее ВСУ на одном из направлений захватили бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-Ч, предназначенную для эвакуации боевых машин пехоты и другой легкой бронетехники врага. Это произошло в апреле 2022 года.

"БРЭМ-Л" ВС РФ: что известно

"БРЭМ-Л" — российская бронированная ремонтно-эвакуационная машина на гусеничной базе. Ее называют "Беглянка". Создана на базе шасси БМП-3 и предназначена для эвакуации и технической поддержки бронетехники серии БМП-3, а также другой легкой бронированной техники и военных грузовиков.

Она незаменима при эвакуации неисправных/поврежденных БМП, БТР и других машин легкой категории из-под огня противника, ремонта и технического обслуживания машин в полевых условиях.

"БРЭМ-Л" оснащена специальным оборудованием: тяговой лебедкой, крановой установкой, средствами буксировки, электросварочным оборудованием и т.д.

Российская "Брем-Л" Фото: Кузьмин В.

Для перевозки экипажа эвакуированной машины в БРЭМ оборудовано два дополнительных места. Максимальная скорость по шоссе — 70 км/ч.

Напомним, что на одном из участков фронта ВС РФ потеряли ЗРК "Бук". Стоящую вражескую технику "поймал" американский HIMARS.