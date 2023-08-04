Стал долларовым миллионером: военкома из Одесской области отправили на передовую (фото)

Командование отметило, что подозреваемого вместе с "соратниками" отправили на фронт в рамках мероприятий "по выравниванию боевой нагрузки на личный состав". В отношении Смирнова также начато уголовное производство.

Военкома и депутата из города Южный Одесской области Егора Смирнова, которого подозревают в незаконном обогащении, отправили на фронт. Об этом сообщают в Одесском областном ТЦК и СП.

"На днях в социальных сетях распространили информацию, что "депутат и военком из города Южный – Смирнов – стал долларовым миллионером во время войны, еще и "пригрел" в ТЦК двух своих соратников". Реагируя на общественный резонанс и в рамках общих мероприятий по выравниванию боевой нагрузки на личный состав, все три вышеупомянутых военнослужащих роты охраны ТЦК и СП г. Южный переведены для последующей службы в одну из бригад, выполняющую задачи на переднем рубеже", — заявили в Одесском областном ТЦК и СП.

В военкомате добавили, что относительно обнародованной информации в соцсетях Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство.

Напомним, о том, что депутат от партии "Батькивщина" из города Южный Одесской области Егор Смирнов якобы помогает "решать" дела с земельными участками, а своим обидчикам раздает повестки, заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

По информации политика, Смирнов занимал должность секретаря постоянной комиссии по административно-территориального устройства, регулирования земельных отношений, охраны окружающей среды, гражданской обороны. Пользуясь своим служебным положением, за полтора года войны он якобы приобрел имущества на более чем миллион долларов.

Мосийчук также добавил, что Смирнов проходил службу в местном ТЦК, куда устроил двух своих приближенных. Втроем им удавалось избегать ротации, которая регулярно проводилась в военкомате, а обидчиков "наказывать" повестками.

На личной странице в Facebook Егор Смирнов последний раз публиковал пост 31 декабря 2020 года. Публично подозреваемый никак не комментировал обвинения в незаконном обогащении.

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Ранее Фокус рассказывал про бывшего одесского военкома Евгения Борисова, который за время службы "обогатился" на 188 млн гривен. 25 июля суд принял решение арестовать экс-военкома с правом выхода под залог в размере 150 млн грн.