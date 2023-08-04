"Наводят ужас и трепет": Залужный показал работу танкистов 53 бригады в Донецкой области (видео)

Бойцы рассказали подробности ближних боев с российскими захватчиками вблизи Авдеевки, откуда до вражеских позиций 4 км.

Танкисты 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха наводят на врага ужас и трепет слаженными действиями и точным огнем. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 4 августа опубликовал в Telegram видео работы.

Бойцы рассказали подробности боев вблизи Авдеевки, откуда до вражеских позиций 4 км. Российские войска регулярно сбрасывают на населенный пункт авиабомбы и фосфорные боеприпасы. Также работает и ствольная артиллерия противника.

Танкисты выезжают по приказу командира выполнять задание. Защитники ведут ближние бои. Также бывает, что экипажу тяжелой техники приходится преодолевать локации с минными полями.

Командир танка рассказал, что на открытой местности проще выполнять задачи. Он вспомнил бои в Бахмуте, где среди городской застройки было непросто двигаться вперед, ведь из "каждого окна может прилететь".

"Наступление тяжелее, чем оборона, но обороной войну не выиграешь", — отметил один из бойцов.

Экипаж отметил, что точно бьет по врагу. Взаимодействие с пехотой и постоянная поддержка аэроразведки помогают эффективно выполнять задачи.

"Необходимо нанести огневое поражение противнику, максимально уничтожить вражескую живую силу и откатиться назад. Больше никаких мыслей", — рассказывает военнослужащий Антон.

Напомним, 2 августа Залужный показал работу РСЗО Vampire на передовой. РСЗО Vampire — это чешский аналог советского "Града" с некоторыми изменениями в шасси и управлении. Машина стоит на вооружении бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.