ВСУ на юге прорвали первую линию обороны врага и перешли на промежуточную, — Маляр

Сейчас Силы обороны сосредоточились на южном направлении, а для ВС РФ основное направление — это восток. Оккупанты намерены вернуть утраченные осенью прошлого года территории.

Российские оккупанты усиливают свои резервы на востоке и намерены вернуть утраченные осенью прошлого года территории. Об этом в эфире телемарафона 4 августа сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам Анны Маляр, россияне делают военную ставку на восток, поскольку их цель — выйти на границы Донецкой и Луганской областей и они уверены в том, что если нанесут мощный удар ВСУ на востоке, то кардинально могут изменить ситуацию самой войны.

"Для нас основные направления наступления — это юг. Для них основные направления — это восток. Больше всего их сил сейчас сконцентрировано на Купянском направлении. Они, кстати, одной из основных задач себе поставили — вернуть территории, которые мы осенью освободили. Для них сейчас это важно и с моральной точки зрения, и с военной. Кроме этого они сейчас бросают большие силы на Бахмут. По южному флангу мы упорно продвигаемся", — сказала Анна Маляр.

Она отметила, что на северном фланге в районе Бахмута враг активно атакует и пытается выбить ВСУ с ранее занятых позиций. Ожесточенные бои также продолжаются в районе Авдеевки и Марьинки. Силы обороны не дают возможности врагу там продвигаться, несмотря на то, что ВС РФ применяют против украинских защитников на этих участках все имеющееся у них вооружение.

"Если говорить о юге, там наши силы продолжают проводить наступательные действия, пробираясь сквозь очень серьезное сопротивление врага. Это — сплошные артиллерийские обстрелы и минирование. Наши войска на юге уже кое-где прорвали первую линию обороны врага и перешли на такую промежуточную, и там они сталкиваются с тем, что враг на основных, или ключевых господствующих высотах фактически создал бетонные инженерные укрепления, и это безусловно затрудняет движение наших войск", — сказала заместитель министра.

Анна Маляр отметила, что и на юге, и на востоке враг подтягивает резервы, в частности профессиональные подразделения ДШВ.

Напомним, что российские оккупанты усилили свои подразделения в районе Авдеевки, перебросив туда из Мариуполя элитных морпехов. Они хорошо обучены, оснащены и принципиально не сдаются в плен.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты сжигают тела своих погибших товарищей прямо на позициях. Украинские защитники с дрона зафиксировали работу импровизированного крематория.