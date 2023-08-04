"Америка является лидером": Зеленский встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев (видео)

Владимир Зеленский обратил внимание на необходимость защиты городов Украины от обстрелов РФ и призвал ускорить процесс помощи от партнеров для быстрого освобождения временно оккупированных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Кристофером Кристи, кандидатом в президенты США от Республиканской партии, и обсудил насущные вопросы сотрудничества между государствами. Об этом 4 августа сообщили в Офисе президента.

Руководитель государства подчеркнул, что крайне важно, чтобы американцы понимали, насколько от США зависит защита правды и демократии. По его словам, американский народ должен верить в победу Украины.

Он поблагодарил Конгресс и президента Джо Байдена за поддержку. Также украинский политик отметил важность дальнейшего усиления помощи.

Зеленский назвал США лидером в сфере военной поддержки. Помощь союзников также не менее важна и в финансовом секторе.

"США являются лидером, предоставляют нам наибольшую поддержку на поле боя — для наших Вооруженных Сил", — рассказал Зеленский.

Владимир Зеленский обратил внимание на регулярные ракетные обстрелы РФ. По его мнению, нужно защитить от российского террора наши города и усилить помощь от партнеров для быстрого процесса освобождения временно оккупированных территорий.

Кристи рассказал, что решил собственными глазами увидеть, какова ситуация в Украине, и доложить американскому обществу. Он заверил, что американский народ "чрезвычайно поддерживает Украину".

Кто такой Кристофер Кристи

Кристофер Кристи — американский политик и юрист. Ранее работал в должности федерального прокурора. Также занимал должность 55-го губернатора Нью-Джерси с 2010 по 2018 год. В 2009 году Кристи одержал победу на республиканских праймериз на пост губернатора Нью-Джерси.

В конце мая стало известно, что он намерен побороться за главный пост в американском государстве. Основными конкурентами в борьбе за право представлять республиканцев на выборах в 2024 году являются губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.

В конце июня, как свидетельствует опрос New Hampshire Journal, Кристи получил 9% поддержки в Нью-Гэмпшире. В национальном масштабе его поддержка была незначительной. В опросе NBC News его уровень поддержки составлял 5%.

Напомним, 4 августа стало известно о результатах опроса CNN, который был проведен совместно с SSRS относительно вероятного увеличения поддержки Украины. Почти половина американцев выступили за такую инициативу. Результаты опроса респондентов показали, что 53% американцев поддерживают тренировки украинских военных. Еще 43% одобрительно оценивают предоставление оружия, а 17% поддерживают участие американских сил в защите Украины.