Бойцы "Гвардии наступления" взорвали пушку "Рапира" ВС РФ под Бахмутом (видео)

Дрон аэроразведки засек в лесу старую советскую пушку и после этого раздался взрыв. За неделю на Бахмутском направлении украинские военные уничтожили более 10 единиц бронетехники россиян.

Бойцы подразделения "Гвардии наступления" уничтожили российскую пушку "Рапира" на Бахмутском направлении. Об этом написал в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Министр показал кадры боевой работы бригады Нацгвардии "Рубеж". Сначала аэроразведка находит цель в лесу, после этого раздается взрыв.

Воины уничтожили российскую 100-мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира". За неделю на Бахмутском направлении бойцы бригады "Рубеж" уничтожили более 10 единиц бронетехники ВС РФ, рассказал Клименко.

Пушка "Рапира" — это советское буксируемое противотанковое орудие. Оно стреляет 100-мм бронебойными, подкалиберными и кумулятивными снарядами.

Напомним, что недавно появилось видео боевой работы пушки Д-44, созданную в 1946 году. Украинские военные установили ее на тягач МТ-ЛБ.

А в мае военные ВСУ уничтожили одним выстрелом две российские пушки 2С5 "Гиацинт-С", которые стояли на расстоянии 70 метров друг от друга.