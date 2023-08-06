Китайские специалисты разработали для РФ крепление для сброса крупных мин с дрона (видео)

Несмотря на то, что Китай обязался с 1 сентября ограничить экспорт некоторых моделей дронов, которыми пользуются на фронте ВС РФ, производители продолжают выпускать для российской армии новые инженерные решения.

В Китае на заказ российской компании для дрона разработали крепление для сброса крупных мин, весом 16 килограммов каждая. Об этом написал военный специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей (Флэш) Бескрестнов на своей странице в Facebook.

"Китайский производитель демонстрирует готовое решение по сбросу для заказчика с Урала. Пока Китай поставляет в РФ продукты и комплектующие, санкции россиянам не страшны", — написал Бескрестнов.

На видео мужчина демонстрирует технику, которая предназначен для сброса мин. В специальные контейнеры (их у устройства два), загружаются боеприпасы, а после этого дрон взлетит с этим креплением в воздух и будет атаковать минами цели. В кадре также на несколько секунд появляется листок бумаги, на котором написано название компании-заказчика — Ural Drone Hub. Это компания, которая занимается вопросами закупки, поставки, а также сбора беспилотных летальных аппаратов в России.

Ситуация происходит на фоне того, что Китай уже с 1 сентября пообещал ограничить экспорт беспилотников на фоне обвинений в применении оружия в российско-украинской войне. Страна введет экспортный контроль в отношении некоторых двигателей для дронов, лазеров, средств связи и систем защиты дронов. Меры контроля также коснутся некоторых потребительских дронов, чтобы предотвратить их экспорт в военных целях.

Напомним, в начале августа стало известно, что россияне сняли ограничения с китайских дронов Mavic 3. После обновления БПЛА способны летать дальше, выше и стабильнее. Украинские военные надеются, что смогут их захватить и перенять прошивку.

В июле мы писали о том, что в РФ представили новый дрон-бомбардировщик. Разработчики уверяют, что их беспилотник может поднять до 5 кг боеприпасов, но вместо них пока используют бутылки с водой.