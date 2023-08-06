Ракеты SCALP прибыли в Украину: Зеленский расписался на одной из них (фото)

Дальнобойные ракеты Вооруженным силам Украины передала Франция. Ранее подобный шаг осуществила Великобритания.

В Украину из Франции доставили первые дальнобойные ракеты класса "воздух-земля" SCALP. Как они выглядят, показал в своем официальном Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 6 августа.

Зеленский написал "Слава Украине" на ракете французского производства SCALP.

Зеленский оставил на дальнобойной ракете свою подпись Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Также украинский президент во время осмотра военной техники посидел в кабине самолета и занял место летчика в учебном симуляторе.

Президент Украины поиграл на симуляторе пилота Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Отметим, что Франция стала вторым государством после Великобритании, которая передала Украине дальнобойные ракеты.

Ракеты SCALP: чем примечательны и как могут пригодиться на фронте

Это крылатые ракеты воздушного базирования SCALP, они же Storm Shadow. Были разработаны в 1990-х годах французской компанией Matra и британской British Aerospace.

Это управляемая ракета, предназначенная для поражения неподвижных целей на большом расстоянии.

Scalp может поражать цели в радиусе 250 километров. Однако дальность поражения целей может достигать 500 или даже 700 километров в зависимости от версии ракеты.

Напомним, 11 июля Reuters писал о том, что обещанные Францией крылатые ракеты SCALP уже в Украине. Французский дипломатический источник сообщил изданию, что Франция передаст Украине 50 ракет SCALP.

Медиа также писали о трех свойствах британской ракеты Storm Shadow, полученной ВСУ. Франко-британская крылатая ракета воздушного базирования КРВБ типа SCALP-EG, она же – Storm Shadow (британское название) на первый взгляд кажется типичной дозвуковой крылатой ракетой, не представляющей для российской системы ПВО какой-то особо сложной цели. Но есть нюансы.