По информации пропагандистов, инцидент произошел 6 августа. Силы обороны якобы нанесли удар по территории РФ из Чугуевского района Харьковской области.

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область. Они якобы намеренно обстреляли пограничное село Муром из танков. Об этом пишет российское издание Mash.

По информации СМИ, для обстрела ВСУ использовали советские танки Т-72.

"По нашим данным, 6 августа около 13:00 украинские военные подогнали технику к границе и открыли огонь по Мурому Белгородской области. Всего до села долетели четыре снаряда калибра 125 мм. Люди и инфраструктурные объекты не пострадали", — говорится в сообщении.

Отмечается, что было установлено, что огонь из танка велся из Чугуевского района Харьковской области.

Напомним, что в Запорожской области россияне устроили неудачное шоу с переодеванием в ВСУ . Подразделение в украинском пикселе, которое шло в тыл к ВСУ, заметили российские аэроразведчики и направили на него артиллерию. Благодаря дружественным ударам по россиянам ВСУ обнаружили позиции артиллерии ВС РФ и атаковали их. Из-за этого погибло еще 19 захватчиков.

Ранее сообщалось, что потери оккупантов в Украине перевалили за 250 тысяч. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали более полутысячи российских захватчиков.