Работали на ЧВК "Вагнер": в Донецкой области разоблачили женскую агентурную сеть РФ (фото)

Вражеские агенты, по словам правоохранителей, прежде всего пытались выявить и "слить" врагу направления вылетов боевой авиации ВСУ, в частности, ударных вертолетов под Авдеевкой.

В Донецкой области в Покровском районе спецслужбы Украины разоблачили женскую агентурную сеть. Злоумышленницы работали на ФСБ России и "сливали" информацию "вагнеровцам". Об этом сообщает пресс-служба СБУ,

Отмечается, что разоблачению вражеских информаторов предшествовала многоэтапная спецоперация. Особенностью вражеской группы было то, что она состояла исключительно из местных женщин, которые поддержали вооруженную агрессию РФ против Украины.

Жительницы Донецкой области одновременно работали на спецслужбы РФ и ЧВК "Вагнер".

"По указаниям оккупантов женщины собирали разведданные о количестве и передислокации военной техники Сил обороны на территории региона. Прежде всего они пытались выявить и "слить" агрессору направления вылетов боевой авиации ВСУ, в частности, ударных вертолетов под Авдеевкой. Также их интересовали маршруты перемещения тяжелой бронетехники украинских войск с прифронтовых территорий на передовую", — говорится в сообщении.

Злоумышленницы обходили местность, делали фото и передавали полученную информацию врагу по двум каналам связи популярного мессенджера — российскому "куратору" из ФСБ и представителю "вагнеровцев".

Вражеских агенток задержали во время сбора ими разведданных. Одна из них в начале полномасштабного вторжения выехала в Россию и оттуда руководила "подопечными".

Следствие установило, что все четверо фигуранток — жительницы Покровского района. Их завербовали еще до 24 февраля 2022 года. До недавнего времени они находились в "режиме ожидания".

Злоумышленницы находятся под стражей, им сообщено о подозрении. За содеянное им грозит пожизненное заключение.

Напомним, что в Харькове СБУ задержала работника одной из местных железнодорожных станций. Он передавал врагу информацию о маршрутах перемещения подвижных составов с военной техникой ВСУ.

Ранее сообщалось, что бывшая продавщица готовила удар РФ по Николаевской области во время визита Зеленского. Женщина собирала разведданные о визите украинского лидера и пыталась установить время и перечень локаций, которые он должен был посетить.