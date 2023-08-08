Израильская ракета "Зеев", или Что такое асимметрия в действии

Израильская ракета "Зеев" является еще одним примером асимметричного, массового и недорогого, но эффективного подхода в войне против более многочисленных и часто лучше оснащенных врагов.

Что делать когда критически не хватает ударной фронтовой авиации? Как и во всех подобных случаях, искать асимметричные решения. Такой тропинкой пошли израильские инженеры из армейского подразделения Ифтах. Это подразделение, будучи частью Армии обороны Израиля, занимается разработкой нового оружия для самой армии напрямую.

Инженеры, поразмыслив, пришли к простому умозаключению: если у нас недостаточно ударных самолетов, чтобы закидывать врага фугасными бомбами, давайте закинем саму бомбу, но не используя самолет. Итогом таких размышлений стало создание ракеты "Зеев" (Волк) в двух версиях: 250 и 500.

Ракета "Зеев"

"Зеев 500" была простейшей ракетой с дальностью полета всего в 1 километр, но ударное воздействие от ее поражения было примерно такое, как от авиационной бомбы ФАБ-500.

"Зеев 250" была точно такой же ракетой, но с эффектом ФАБ-250 и дальностью уже в 4,5 километров.

Ракета "Зеев 500" активно применялась во время Войны на истощение (1967–1970) против армии Египта. Обычно хватало нескольких таких ракет по египетским позициям, чтобы прекратились обстрелы с их стороны не несколько дней. Точность ракеты была невысокой, но зато оставалась воронка в 12 метров диаметром, а фугасное воздействие позволяло использовать "Зеев" по площадям 200х200 метров.

Боевое применение этих ракет показало их высокую эффективность. Так, пехота без рисков для самолетов могла сама вызывать фронтовую "авиаподдержку", не дожидаясь израильской авиации. Например, 9 марта 1969 года "Зеев" поразила штаб египетской армии в Исмаилии, уничтожив начальника штаба Египта Абд аль-Мунаима Эр-Рияда и нескольких других старших офицеров.

На фото можно видеть моменты "до" и "после" поражения штаба. Возле фото приведены благодарности инженерам и призыв: "пусть и дальше плодятся и множатся волки".

Моменты "до" и "после" поражения штаба

Ракета была до безобразия дешевой и простой, что позволило производить ее в больших количествах, а о ее эффективности говорит хотя бы тот факт, что ее последнее применение зафиксировано аж в 90-е годы против позиций "Хезболлы" в Ливане. А это время, на минуточку, когда у Израиля уже были самолеты F-15, F-16, когда был разработан и стоял на вооружении ПТРК "Спайк" и другое хай-тек оружие.

Но потеснить стаи "волков" было сложно, и только к началу нашего века "Зеев" окончательно покинул ряды армии евреев и занял свое почетное место в музеях оружия, являясь еще одним примером асимметричного, массового и недорогого, но эффективного подхода в войне против более многочисленных и часто лучше оснащенных врагов.