Организовал "боевые" выплаты подчиненным: суд арестовал военкома Донецкой области

Подозреваемый, по данным следствия, направлял подчиненных якобы для выполнения боевых задач на передовую и за это они получали "боевые" выплаты. Также военком трудоустраивал в ТЦК криминалитет.

В Киеве Печерский районный суд арестовал военкома, который незаконно обогащал подчиненных. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что сейчас фигурант возглавляет Донецкий областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Суд определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 млн грн.

Следствием установлено, что в 2022 году, находясь в должности руководителя Запорожского ОТЦК и СП, военком якобы отправил подчиненных в боевую бригаду ВСУ для выполнения боевых задач, но они не участвовали в боях, зато получали "боевые" выплаты.

Из-за такой махинации госбюджет потерял 981,3 тыс. гривен.

Кроме этого военком трудоустроил на работу в ТЦК и СП представителей местного криминалитета, чтобы они избежали судебного рассмотрения уголовных дел по особо тяжким преступлениям.

"Военкому инкриминируется превышение служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ст. ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет", — говорится в сообщении.

Напомним, что ГБР сообщило о подозрении военкому из Полтавской области. Он вместе с двумя коллегами избил до потери сознания подчиненного.

Ранее сообщалось, что в Одессе военком Евгений Борисов за время службы "обогатился" на 188 млн гривен. 25 июля суд принял решение его арестовать экс-военкома с правом выхода под залог в размере 150 млн грн.