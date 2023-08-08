Штраф за неявку: какие документы нужно взять в военкомат для изменения персональных данных

Сотрудников военкомата необходимо поставить в известность об изменении учетных данных в течение семи дней.

Проверка персональных данных военнообязанных — один из основных видов повесток, которые раздают военкоматы. Во время действия военного положения необходимо лично уведомлять территориальный центр комплектования и социальной поддержки о каких-либо изменениях. Например, о переезде или новой работе. В ином случае придется заплатить штраф. Об этом сообщил адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич в комментарии "РБК-Украина"

Какие документы нужны для похода в военкомат

Об изменении персональных данных надо сообщить в ТЦК и СП в течение семи дней. Если вы решили обновить учетные данные, необходимо предоставить документы, содержащие информацию о таких изменениях.

Речь идет о следующих персональных данных:

место жительства и местонахождение;

сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях;

сведения о семейном положении лица и членов его семьи;

реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

сведения о занятости (место работы);

сведения об образовании и специальности;

сведения о состоянии здоровья;

сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;

сведения о наличии (отсутствии) судимости.

Адвокат отмечает, что несвоевременное уведомление ТЦК и СП об изменении учетных данных призывника, военнообязанного или резервиста может быть основанием для наложения штрафа за нарушение оборонного законодательства (статья 210-1 КУоАП) в размере от 3400 грн до 5100 грн.

Кроме того об изменении персональных данных необходимо сообщить работодателю. В их обязанности входит вести персональный военный учет своих работников. Если они вовремя не сообщают ТЦК и СП об изменении учетных данных своих работников, их придется заплатить штраф от 5100 до 8500 грн.

Также для похода в военкомат нужно взять:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

Военно-учетный документ. В основном это военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Военкомат по результатам рассмотрения документов об отсрочке может проставить соответствующую отметку в таком документе;

Документы, предоставляющие право на отсрочку, если такие имеются, и цель похода в военкомат заключается в получении отсрочки. В этом случае необходимо предъявить оригиналы или нотариально заверенные копии.

Фокус рассказывал 7 августа, что в Верховной Раде предлагают отправлять на фронт только мотивированных людей. А те, кто не хотят воевать, должны быть максимально вовлечены в работу на экономику, так как от нее зависит обороноспособность страны.