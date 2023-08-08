82 раненых и 7 погибших: в ГСЧС рассказали о результатах спасательных работ в Покровске (фото)

Сотрудники ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы в Покровске после ракетного обстрела ВС РФ. Удалось спасти восемь человек. Также с места происшествия вывезли 122 тонны строительного мусора.

В Покровске Донецкой области завершены аварийно-спасательные работы в пятиэтажном жилом доме, поврежденном в результате обстрела 7 августа. Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, аварийно-спасательные работы завершились в 16:40. Ликвидацией последствий обстрелов занимались 46 человек. Также к работе были привлечены 12 единиц техники.

По предварительной информации, в результате обстрела ВС РФ вечером 7 августа центра Покровска погибли 7 человек, в том числе 1 сотрудник ГСЧС. Еще 82 человека получили ранения. Восемь человек удалось спасти в ходе аварийно-спасательных работ.

Также с места происшествия было вывезено 122 тонны строительного мусора.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Напомним, вечером 7 августа российские войска обстреляли двумя "Искандерами" центр Покровска Донецкой области. В результате ракетной атаки были разрушены и повреждены многоэтажки, частные дома, административные здания, заведения питания, гостиница. Пострадали более 80 человек, в том числе двое детей 2006 и 2012 годов рождения.

Россияне ударили ракетами дважды. Причем второй раз город обстреляли после того, как гражданские вышли из укрытий, чтобы разобрать завалы. Эксперты предполагали, что среди местных был корректировщик огня, который передал информацию россиянам после первого ракетного удара. Бодикамера парамедика, который помогал пострадавшим, засняла момент второго удара "Искандером" по Покровску.

Также известно, что в результате обстрела осколочное ранение получил герой документального фильма "20 дней в Мариуполе" полицейский Владимир. Он прибыл на место происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим. Владимир рассказал, что, когда услышал звук ракеты, пытался упасть на землю, но ему в спину попал обломок, пробив легкие.

В ООН 8 августа осудили обстрел Покровска и заявили, что действия российской армии нарушают любой принцип гуманности.