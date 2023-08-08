"Способны провоцировать Польшу и Литву": Данилов назвал количество "вагнеровцев" в Беларуси (видео)

Вблизи населенного пункта Зябровка для наемников ЧВК "Вагнер" создают новый лагерь. Это может свидетельствовать о намерениях применить их для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью.

На территории Беларуси находятся 6,5 тысяч представителей так называемой ЧВК Вагнер", которые способны провоцировать Польшу и Литву. Об этом сообщил в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, сейчас есть информация, что возле одного из аэродромов они будут новый лагерь на одну тысячу человек вблизи украинской границы. Информация требует проверки. Деятельность российских наемников в первую очередь направлена на соседние страны.

"Все отслеживают этот процесс", — пояснил он.

Украина усиливает свою границу с Беларусью. Данилов отметил, что военное руководство осуществляет соответствующие меры для укрепления обороны. Президент Владимир Зеленский также проинформирован о ситуации.

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Лагерь наемников вблизи Зябровки в Беларуси

По информации от подполья, на границе с Украиной в белорусском населенном пункте Зябровка строится новый лагерь для наемников ЧВК "Вагнер". В дальнейшем планируется их применение для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью. В Центре национального сопротивления отметили, что цель такой кампании заключается в том, чтобы заставить страны Европы уменьшать поддержку Украины.

аэродром Зябровка Фото: Google Maps

Напомним, 5 августа польские аналитики сообщили, чем грозит Польше размещение "вагнеровцев" в Беларуси. По мнению специалистов, наемники могут разыграть сразу несколько карт, чтобы посеять панику и дестабилизировать НАТО. Они считают, что странам блока стоит подготовиться к одному важному сценарию. "Вагнеровцы" уже давят на Польшу, в соцсетях плодятся фейки о якобы наемниках у пограничных столбов Польши.