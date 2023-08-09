РФ бережет кадровых военных и бросает на "мясные" штурмы мобилизованных и заключенных, — ЦНС
Такие методы используются практически вдоль всей линии фронта, а военное руководство врага не обращает внимания на большие потери.
Россияне используют мобилизованных и заключенных в качестве "пушечного мяса". Их первыми бросают на позиции ВСУ, а только после того в бой идут регулярные обученные подразделения. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.
Отмечается, что командование ВС РФ практикует использование мобилизованных и российских заключенных для массированных штурмов позиций Сил обороны. Эти подразделения в целом недостаточно обучены и укомплектованы для таких операций.
Только после того, как командование может увидеть успех такого штурма — применяются кадровые военные.
"Такие методы используются практически вдоль всей линии фронта. Военное руководство врага не учитывает большие потери, ведь на осень планируется новая волна мобилизации в РФ", — сообщили в ЦНС.
Напомним, что Россия использует "вагнеровцев" для уменьшения поддержки Украины. В рамках такой операции происходит имитация развертывания лагерей ЧВК "Вагнер" и вброса в инфополе нарративов о вторжении в ЕС.
Ранее сообщалось, что ВС РФ не смогут удержать Мелитополь, если ВСУ возьмут под контроль город Токмак в Запорожье. На этом участке фронта Силы обороны вышли на вторую линию обороны россиян в трех точках.