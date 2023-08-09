Полтысячи раненых: ВС РФ несут огромные потери на Сватовско-Кременском направлении

Количество раненых и погибших военнослужащих оккупационных войск на Луганщине в последние дни существенно возросло. Чтобы скрыть реальное количество потерь на фронте, погибших россиян отправляют в Ростов-на-Дону.

На Луганщине российские оккупанты несут огромные потери. Командование ВС РФ не считается с количеством погибших пехотинцев, отдавая приказ об очередном безрезультатном штурме. Об этом сообщают 9 августа в Луганской ОГА.

В ОВА отмечают, что в течение многих месяцев особых успехов у ВС РФ на Луганщине нет.

"Сейчас количество раненых и погибших военнослужащих оккупационных войск на Сватовско-Кременском направлении только увеличивается. Для эвакуации раненых в Сватово прибыли медработники отряда спецназначения 442-го окружного военного клинического госпиталя Минобороны РФ. С 1 по 7 августа в госпитали в Белгороде они доставили около 500 оккупантов с огневыми ранениями различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Чтобы скрыть реальное количество потерь на фронте, погибших россиян отправляют в Ростов-на-Дону.

В Генштабе ВСУ сообщили, что ВС РФ за прошедшие сутки потеряли в Украине 860 вояк.

Напомним, что на территории аэропорта в Луганске российские оккупанты разместили более десятка военных вертолетов. Эти вертолеты находятся вне зоны действия украинских HIMARS и ПЗРК.

Также ранее российские пропагандисты сообщали о продвижении ВСУ на Херсонщине. Силы обороны якобы прорвали оборону россиян и продвинулись вглубь на 800 метров.