ВС РФ "размазывают" резервы по всему фронту, чтобы удержать позиции, — эксперт (видео)

На сегодня ВС РФ не имеют возможности проводить широкомасштабные наступательные действия, что указывает на эффективную работу ВСУ по их складам по крайней мере последние полгода.

Несмотря на то, что российская сторона сообщает о победах на украинском фронте, никаких успехов в реальности она не имеет и изо всех сил пытается удержать свои позиции. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ 9 августа сказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Они, конечно же, сообщают о выдающихся, о победах российской армии, о стойкости их обороны. Но если посмотреть на это с точки зрения здравого смысла, то, конечно же, никаких успехов мы не видим. Российская армия отчаянно пытается удержать те позиции, которые она захватила", — сказал он.

Эксперт отметил, что стратегия российской армии заключается в том, чтобы удерживать все, что можно.

"Они пытаются "размазать" свои резервы на все доступные нарямки, чтобы удержать позиции. Мы, проводя контрнаступательные операции, пусть даже ограниченного масштаба, на Мелитопольском и Бердянском направлениях проводим, в частности, так называемые военно-полицейские операции, когда зачищаем траншеи противника в невероятно сложных условиях. Мы продолжаем наступление, и, вгрызаясь в оборону противника, имеем, в частности, возможность захватывать пленных", — говорит эксперт.

Сергей Грабский добавил, что на сегодня ВС РФ не имеют возможности проводить широкомасштабные наступательные действия, что указывает на эффективную работу ВСУ по крайней мере последние полгода. В частности, в Донецкой области противник не чувствует себя свободно, поскольку там есть Авдеевский укрепрайон. Он не дает россиянам в полной мере использовать свои возможности с точки зрения логистики и командной структуры, поскольку Силы обороны значительно усложняют их маневры и серьезно влияют на их логистическую структуру, не давая им накопить боеприпасы, материальные средства и продолжать наступление.

Напомним, что ВС РФ несут огромные потери на Сватовско-Креминском направлении. Чтобы скрыть реальное количество потерь на фронте, погибших россиян отправляют в Ростов-на-Дону.

Ранее сообщалось, что ВСУ на катерах высадились на Левом берегу на Херсонщине в районе населенного пункта Казачьи Лагери, прорвали российскую оборону и продвинулись на 800 метров.