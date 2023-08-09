В СтратКоме ВСУ подтвердили попадание по пункту управления армии РФ в Новой Каховке (фото, видео)

Местные телеграм-каналы сообщают о двух "прилетах" в районе Новокаховского электромашиностроительного завода.

Во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине 9 августа было громко. "Прилетело" в пункт управления российских оккупантов. Об этом сообщают в телеграмм-канале "СтратКом ВСУ".

"Около 10:00 Вооруженные силы Украины поразили пункт управления армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке", — говорится в сообщении.

Подробности операции не разглашаются.

Местные телеграм-каналы в это время пишут о двух "прилетах" в районе Новокаховского электромашиностроительного завода.

На опубликованных в сети фото и видео видно, как в воздух поднимается дым на месте попаданий.

Напомним, что 9 августа росСМИ сообщили о сильном взрыве в Московской области России. Он прогремел на территории Загорского оптико-механического завода, который производит оптику для российской армии. В результате взрыва в более 100 квартирах выбило окна, а под завалами могут находиться люди.

Ранее сообщалось, что ВС РФ сосредоточили 8 штурмовых групп на Купянском направлении. Оккупанты пытаются прорвать здесь оборону украинских защитников. Они уже пытались рассечь позиции ВСУ с флангов и окружить их, но безуспешно.