Более 800 россиян поступили в топовые вузы по квотам для участников войны в Украине, — СМИ

Льготами воспользовались 833 человека. Большинство из них сдали ЕГЭ на минимальные баллы или их приняли в престижные университеты РФ без экзаменов.

Более 800 россиян поступили в лучшие вузы России по квотам для детей участников войны в Украине. Большинство поступали без экзаменов или сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на минимальные баллы. Об этом пишут в российском издании "Важные истории".

Как сообщают СМИ, с 2022 года в России действуют льготы для детей участников войны в Украине, которые поступают в высшие учебные заведения. В 2023 года президент РФ Владимир Путин расширил эту норму, что позволило самим участникам войны поступать, в том числе в топовые университеты.

По информации издания, в этом году льготами воспользовались 833 человека. 203 из них зачислили без вступительных экзаменов.

Среди тех, кому пришлось сдавать ЕГЭ, 429 человек не прошли бы конкурс на общих основаниях. Они сдали экзамены гораздо ниже проходного балла, установленного высшими учебными заведениями для прохождения на бюджет.

Один из абитуриентов, назвавшийся Дмитрием, благодаря "боевой" квоте поступил в один из ведущих технических вузов страны — Московский физико-технический институт (МФТИ), так как его отец участвовал в российско-украинской войне и получил ранение. Дмитрий рассказал, что по результатам ЕГЭ он набрал в три раза меньше проходного балла на бюджет, установленного институтом. А на собеседовании не смог решить задачи, которые ему дали. Руководство МФТИ пыталось отговорить его от поступления, но тот не согласился.

"Я им объяснил, что так как я могу сюда поступить, то я хочу точно сюда", — сказал Дмитрий.

В росСМИ пишут, что больше всего льготников по "боевой квоте" в этом году поступили в МГУ, ВШЭ и Уральский федеральный университет (УрФУ).

Фокус писал 2 августа, что россияне организовали на временно оккупированных территориях так называемые "студенческие трудовые отряды", в основном состоящие из граждан, часто принимающих участие в пропагандистских мероприятиях и видеоматериалах. Они проводят на захваченных территориях семинары и "молодежные форумы".