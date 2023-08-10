"Спасибо за работу": дочери гендиректора "Пиро-Росс" пишут из Украины, – росСМИ (фото)

По словам Маргариты, после взрыва на складе в Московской области ей начали поступать сообщения и звонки "матом и с благодарностью" с украинских и польских номеров.

Дочь генерального директора компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева Маргарита начала получать сообщения с "благодарностью" после взрыва на складе в Сергиевом Посаде. Об этом девушка рассказала изданию RT 9 августа.

По словам Маргариты, ей начали писать с украинских номеров примерно в 14:00. Сообщения были на украинском и русском языках, и содержали примерно одинаковый текст.

"Спасибо за работу, следующее задание в понедельник", — говорится в одном из таких сообщений.

В комментарии изданию 5-tv.ru Маргарита также уточнила, что ей писали, предположительно, с польских или украинских номеров в мессенджеры Telegram и Viber. Женщина также утверждает, что ей один раз позвонили с неизвестного номера.

"Один был звонок. Написано было Польша. Матом и с благодарностью за выполненную работу", — рассказала дочь гендиректора "Пиро-Росс".

По словам журналистов, Маргарита сейчас пребывает в состоянии шока от произошедшего.

Взрыв на складе "Пиро-Росс": что известно

В среду, 9 августа, местные жители Московской области РФ услышали громкий взрыв, после чего в небо поднялся огромный столб дыма. СМИ сообщили, что взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде.

Также сообщалось, что в здании, в котором произошел взрыв, был организован склад готовой продукции пиротехнической компании "Пиро-Росс". По данным журналистов, в результате происшествия в более чем 100 квартирах выбило окна, а под завалами могли оказаться люди.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области решили не комментировать взрыв и человеческие жертвы в Сергиевом Посаде. Вместо этого там переслали сообщение об объявлении "марафона добра", в рамках которого будут публиковаться "только хорошие новости".