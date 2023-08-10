Занялись самоликвидацией: оккупанты на Херсонщине случайно сбросили бомбы на собственные позиции

На Херсонщине продолжается контрбатарейная борьба ВСУ, а ВС РФ увеличили количество обстрелов.

Российские оккупанты за прошедшие сутки сбросили три управляемые авиационные бомбы на свои позиции на южном направлении. Об этом в эфире телеканала"Эспрессо" 10 августа рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, враг продолжает обстрелы мирного населения на Херсонщине и кое-где подтянул резервы. Из-за чего количество обстрелов на юге выросло до 40 в день.

"Мы делаем все, чтобы российские боеприпасы не долетали до мирных жителей. В некоторых случаях оккупантам удается с этим справиться самим. Вчера, пытаясь атаковать тактической авиацией с выпуском управляемых авиабомб, Бериславский район на Правом берегу, они впустили три КАБа прямо на себя — на свои собственные подразделения, которые уютно обосновались на Левом берегу", — рассказала Наталья Гуменюк.

Она отметила, что сейчас на юге продолжается контрбатарейная борьба, а продвижение ВСУ затрудняет то, что линия фронта проходит по линии реки Днепр. Защитникам Украины необходимо обезвредить огромное количество вражеских сил, чтобы иметь возможность продвигаться.

"План рассчитан на то, чтобы сначала зачистить очень большую полосу на Левом берегу для того, чтобы безопасно продвигаться нашим подразделениям", — сказала Гуменюк.

Напомним, что в Новой Каховке прилетело по пункту управления российских оккупантов. Местные телеграмм-каналы сообщили о взрывах в районе Новокаховского электромашиностроительного завода.

Ранее сообщалось, что в Минобороны Украины не подтвердили распространенную пропагандистами информацию о рейде ВСУ на 7 катерах через Днепр и 25 погибших в результате этого оккупантов.