"Вместе пели для людей": в Запорожье от обстрела погибли девушки-певицы, — СМИ (видео)

Погибшим от российского удара по центру облцентра — 19 и 21 год. Девушки увлекались пением и волонтерили для ВСУ, рассказывают местные жители.

Возможные жертвы российского удара по Запорожью — две девушки-певицы, которых удар застал в центре города. Имена жертв назвали жители Матвеевской ОТГ, где девушки учились и росли. О деталях рассказало издание "Забор".

Издание назвало имена девушек, погибших в центре Запорожья после российского ракетного удара 9 августа 2023 года. Согласно данным Запорожской ОГА, жертвам обстрела — 19 и 21 год: имена официально не указаны. Однако на странице в Facebook "Матвеевская ОТГ" выражают соболезнования по поводу смерти Светланы Семейкиной (19 лет) и Кристины Спицыной (21 год).

Кристина и Светлана — возможные жертвы удара РФ по Запорожью — Facebook Фото: Виктория Кныш / Facebook

О деталях жизни девушек рассказала местная жительница Виктория Кныш. По ее словам, они увлекались пением: Кристина пела соло, Светлана — в местной группе "Диамант". Позже начали работать вместе — создали дуэт Similar girls, присоединились к группе Cover band "Gems. Указывается, что девушки выступали на праздниках и радовали людей своим пением: "Все помнят Светлану и Кристину как вдохновенных и улыбающихся девочек. Их прекрасные голоса и песни слышала вся Украина".

Детали о жертвах — Facebook Фото: Виктория Кныш / Facebook

На видео, опубликованном в сети, девушки поют и собирают деньги для ВСУ. После российского обстрела Запорожья теперь собирают деньги на помощь родителям погибших.

Отметим, в Запорожской ОГА официально не подтвердили имена погибших. Однако информацию, кроме местных жителей, подтвердил молодой человек одной из девушек — 19-летней Светланы.

Днем 9 августа ВС РФ ударили по центру Запорожья — по Шевченковскому району. В военные администрации сообщили о трех погибших. Российская ракета повредила церковь, магазин, гражданскую инфраструктуру. Через несколько часов в МВД заявили, что одну из жертв медикам удалось спасти в реанимации. Однако 10 августа информацию о трех погибших подтвердил Юрий Малашко, глава Запорожской ОГА. По его словам, ракета РФ травмировала девять человек, среди них — 11-месячный ребенок.

Напоминаем, 7 августа ВС РФ ударила по городу Покровск Донецкой области: состоялось два удара в течение небольшого промежутка времени — в частности, под второй удар попали работники ГСЧС.

Между тем 9 августа под Москвой взлетел на воздух завод в Сергиевом Посаде: российские власти уверяют, что это взорвался "склад фейерверков", хотя местные жители рядом находили снаряды.