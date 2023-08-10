Медленное контрнаступление вызывает "чувство коллективного разочарования" в Украине, — WP

Журналисты Washington Post побеседовали с гражданскими и военными и пришли к выводу, что украинцы нуждаются в хороших новостях с фронта, но "не получают их".

Медленное контрнаступление в Украине "омрачает настроение" и вызывает "чувство коллективного разочарования". Так журналисты издания The Washington Post охарактеризовали настроения украинцев на фоне продолжающихся наступательных операций ВСУ.

Представители СМИ побеседовали с местными жителями Кривого Рога и Покровска (Донецкой области), чьи квартиры пострадали в результате ракетных атак со стороны ВС РФ. А также поговорили с военными, которые получили ранения и проходят реабилитацию в Киеве. После общения с гражданскими и военнослужащими в WP пришли к выводу, что "во всех уголках страны мирные жители истощены серией недавних российских атак", украинцы нуждаются в хороших новостях, но "не получают их".

В беседе с журналистами пекарь из города Смелы Аллой Близнюк рассказала, что ежедневно продает сладости для поминок родителям, которые устраивают похороны для своих детей, погибших на фронте. По словам женщины, раньше, даже когда ситуация была болезненной, "люди были едины". Но в последнее время чувствуется "коллективное разочарование".

Алла Близнюк призналась, что боится, если ее мужа или двух сыновей призывного возраста мобилизуют. По словам женщины, вокруг все делятся историями о новых солдатах на фронте, которые "продержались всего два-три дня".

Один из военных, 52-летний Руслан Проектор, потерявших ногу после того, как наступил на мину, сражаясь на востоке страны, раскритиковал мобилизацию. По его словам "всех берут и отправляют на передовую без должной подготовки". Супруга Руслана Анна Олейник добавила, что хочет, чтобы "контрнаступление было более активным", так как "все ребята возвращаются с линии фронта без конечностей", а потому хочется, чтобы "цена, которую они заплатили, была разумной".

Другой солдат, 34-летний Виктор, воевавший под Запорожьем, рассказал, как тяжело даются штурмы российских позиций.

"Последний бой был изнурительным. Однажды его подразделению потребовалось семь часов, чтобы продвинуться вперед всего на 400 метров, по его словам, то есть примерно на четверть мили. И это было довольно быстро", — пишет WP со слов военного.

А военный медик из Эстонии с позывным Сьюзи признался журналистам, что от многих тел погибших солдат "остается 15%".

Фокус писал 10 августа, что, по мнению директора Фонда "Повернись живим" Тараса Чмута, если бы темп контрнаступления ВСУ был выше, украинские потери были бы колоссальными.