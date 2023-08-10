"Есть чему поучиться": ВСУ обнаружили РСЗО "Град", которую россияне замаскировали под грузовик (фото)

Подразделения ВС РФ научились маскировать РСЗО "Град": аэроразведчики ВСУ обнаружили установку, когда она была готова к выстрелу.

Бойцы Сил обороны Украины выследили российский РСЗО "Град" — противник замаскировал комплекс под обычный военный грузовик. Украинские защитники предостерегли, что враг учится маскироваться, поэтому следует быть бдительными. Об этом рассказал пользователь Twitter с ником "Внешний пилот".

Автор сообщения опубликовал две фотографии. На первой — обычный российский военный грузовик — тентованный трехосный КамАЗ. На второй, вероятно, этот же грузовик, который оказывается РСЗО "Град" на шасси КамАЗ-5350.

КамАЗ армии РФ, который обнаружили аэроразведчики ВСУ — Twitter Фото: Twitter КамАЗ превратился в РСЗО "Град" — Twitter Фото: Twitter

Указывается, что на фотографиях — попытка маскировки, о чем нужно помнить. В частности, аэроразведчик ВСУ может увидеть обычную машину, но она "за несколько движений" превращается в систему залпового огня. Так что, пишет автор, вроде и нет ничего нового, но "враг хочет жить и маскируется, как может". И подытожил: "Есть чему поучиться".

В завершение — призыв к собратьям использовать фото и иметь в виду: "тентованные КамАЗы не являются неважными целями".

Комментаторы поинтересовались, удалось ли обезвредить установку — ведь ее все же распознали. Автор указал, что "Град" — "временно живой".

На портале "Милитарный" отметили, что грузовик КамАЗ и РСЗО "Град" на шасси КамАЗ-5350 мало чем отличаются, если прикрыть артиллерийскую часть тентом. Именно поэтому установку засекли, предполагают, только тогда, когда она уже прибыла на позиции. Ее экипаж быстро свернул тент, перевел пусковые в боевое положение и был готов ударить в направлении Сил обороны.

Также в материале указывают, в чем же именно проблема такой маскировки. В частности, подавляющее большинство "Градов" выполнено на шасси "Урал", а на шасси КамАЗ достаточно немного. Поэтому, когда аэроразведчики видят КамАЗ, то не ожидают, что это замаскированная артустановка.

РСЗО "Град" на шасси КамАЗ-5350 Фото: АрміяInform РСЗО "Град" на шасси "Урал" Фото: Википедия

Согласно данным расследователей проекта Oryx, Россия лишилась "Градов" в четыре раза больше, чем Украина: ВС РФ за 18 месяцев войны потеряли около 160 шт. РСЗО "Град", ВСУ — около 40 шт.

Напоминаем, 10 августа СМИ писали, что Украина вскоре может получить дальнобойные ракеты Taurus от Германии. Ракеты способны поражать цели на расстоянии до 500 км и помогут разрушить логистику врага.