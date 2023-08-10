Сбивать дроны стало еще проще: украинцы модифицировали "адские сковородки" для РЭБ (фото)

"Адская сковородка" получила улучшенную систему охлаждения и внешнюю аккумуляторную батарею, которая теперь может держать заряд на два часа больше.

Предприятие "Антидрон Україна" модифицировало средство подавления C-Vog Shield Air, способное дать отпор опасным российским "Ланцетам". Информация об этом появилась на странице производителя в Facebook в четверг, 10 августа.

Разработчики опубликовали фотографии техники с подписью: "Наши модифицированные щиты (утюжки, сковородки) — C-Vog Shield Air". В новой версии модели создатели улучшили систему охлаждения и добавили внешнюю аккумуляторную батарею, которая теперь может держать заряд на два часа больше. Кроме того корпус техники теперь сделан из анодированного алюминия, который обеспечивает жесткость конструкции и надежность сборки.

Технические характеристики C-Vog Shield Air:

диапазоны подавления — 1.5/2.4/5.8;

мощность — 20/20/20 или 30/20/20 Вт;

емкость внешнего аккумулятора — 15.5Ач;

вес — 2.2кг (плюс вес АКБ — 1.75кг).

В "антидроновый комплект", который предлагает производитель, входят собственно средство C-Vog Shield Air, кабель к АКБ в тканевом рукаве, АКБ на15.5Ач, подсумок "олива" зарядное устройство и герметичный кейс.

В Украине военным предлагают новую защиту от БПЛА противника - улучшеный антидрон C-Vog Shield Air В Украине военным предлагают новую защиту от БПЛА противника - улучшеный антидрон C-Vog Shield Air В Украине военным предлагают новую защиту от БПЛА противника - улучшеный антидрон C-Vog Shield Air В Украине военным предлагают новую защиту от БПЛА противника - улучшеный антидрон C-Vog Shield Air В Украине военным предлагают новую защиту от БПЛА противника - улучшеный антидрон C-Vog Shield Air В Украине военным предлагают новую защиту от БПЛА противника - улучшеный антидрон C-Vog Shield Air

Напомним, в начале июня производитель показал новый украинский комплекс РЭБ, который подавляет любые дроны РФ, даже "Ланцеты". C-Vog Shield Mega подавляет каналы управления БПЛА Mavic, "Ланцет", Zala, Supercam и практически все FPV, которые россияне используют на войне в Украине.

Кроме того 5 июля СМИ писали о том, что в Украине появилось новое оружие против взрывных дронов ВС РФ. Антидроновый прибор блокирует канал управления ударного дрона противника и таким образом выводит его из строя.