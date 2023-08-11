Боятся попасть к ВСУ: среди российских оккупантов возросло количество суицидов, — ГУР

Тех россиян, которые не хотят пачкать руки в крови и выполнять преступные приказы, Украина готова принять в рамках проекта "Хочу жить" и гарантирует обращение с пленными в соответствии с международным правом и Женевскими конвенциями.

Среди российских оккупантов после полномасштабного вторжения РФ в Украину возросло количество самоубийств. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Количество суицидов среди оккупантов и российских офицеров после полномасштабного вторжения возросло, и возросло значительно", — сказал он.

Юсов добавил, что часть суицидов среди оккупантов может быть связана с тем, что они боятся ВСУ и попасть к ним в плен.

Представитель ГУР напомнил, что тех россиян, которые не хотят пачкать руки в крови и выполнять преступные приказы, Украина готова принять, причем от рядового до генерала, в рамках проекта "Хочу жить".

"Мы гарантируем обращение в соответствии с Женевскими конвенциями и международным гуманитарным правом, несмотря на то, что речь идет об убийцах и агрессорах. Имеется в виду обеспечение того, что речь будет идти именно о захвате в плен", — сказал Юсов.

Напомним, что представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Путин привел войну не только в Украину, но и на территорию России.

Ранее сообщалось, что бойцы ГУР открыли охоту на генералов РФ. С начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ ликвидировали 15 российских генералов. В РФ подтвердили гибель 6, большинство из которых погибли у линии фронта.