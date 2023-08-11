Для ВСУ поставляли некачественные куртки за 35 млн гривен, — Офис генпрокурора (фото)

Зимнюю одежду для ВСУ более чем на 35 млн грн заказали осенью 2022 года. Товар, который привезли в Украину, невозможно использовать по назначению. Задержан директор фирмы-поставщика.

Минобороны Украины в 2022 года закупило куртки для ВСУ на сумму 35 млн грн, однако товар приехал в ненадлежащем виде. Офис генпрокурора разоблачил директора фирмы-поставщика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Условия договора предусматривали поставку ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов. Общая стоимость сделок составила 35 млн гривен. Однако компания-поставщик, получив сначала предоплату, которая превышала пять млн грн, а затем остальную сумму, оговоренную условиями контракта, поставила "товары ненадлежащего качества".

В Офисе генпрокурора заявили, что военная форма не отвечает техническим условиям, ее нельзя использовать по назначению.

Фото: Офис генерального прокурора

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона разоблачено и сообщено о подозрении директору частной фирмы в завладении средствами (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн грн", — сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Правоохранители задержали подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления, в частности, среди военных чиновников.

Напомним, ранее издание "Зеркало недели" опубликовало расследование о закупках Минобороны. По информации журналистов, осенью 2022 года ведомство заказало зимнюю одежду для военных у турецкой фирмы, однако товар приехал низкого качество. Журналисты предполагают, что вместо зимних курток военным привезли летние или товар был сшит из низкокачественной ткани. Кроме того одежду ввезли в Украину по цене в три раза превышающей первоначальную. После чего куртки из партии якобы появились на OLX.

Журналисты также отметили, что фирма-поставщик якобы не турецкая, а принадлежит некому Роману Плетневу из Запорожья. Компания в октябре-декабре ввезла в Украину из Турции 233 тысячи курток на 20 миллионов долларов и 202 тысячи брюк на 13 миллионов долларов.