"Пробуют контратаковать и возле Клещиевки, и возле Андреевки": Жорин о ситуации под Бахмутом

ВСУ для уничтожения военной техники противника применяют в целом FPV-дроны, но оккупанты также дают возможность использовать против них противотанковые комплексы.

На Бахмутском направлении российские оккупанты предпринимают попытки контратаковать ВСУ в районе Клещиевки и Андреевки. Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram-канале 11 августа.

Он отметил, что украинские защитники постоянно ищут и уничтожают технику россиян. На днях за сутки им удалось уничтожить 4 единицы техники. В общем по ней пытаются работать FPV-дронами. Отдельно бойцы ищут и обнаруживают объекты, по которым потом работают дроны-камикадзе.

"В последнее время оккупанты пробуют контратаковать и возле Клещиевки, и возле Андреевки, в частности, используя танки и другую технику. Здесь уже заявляется возможность отработать из противотанковых комплексов. Единственное что, недавно работали по Т-90. Достаточно сложно ему нанести серьезное поражение, даже после нескольких попаданий танк мог перемещаться дальше. С дрона только смогли увидеть, что экипажу пришлось эвакуироваться", — отметил Максим Жорин.

Напомним, что на сватовском направлении ВСУ уничтожили вражескую БМП, начиненную пушками и противотанковыми ракетами.

Также сообщалось, что на Запорожье ВСУ используют неожиданную тактику для оккупантов. Они заходят с флангов, а не штурмуют в лоб укрепленные позиции.