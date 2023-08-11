"Оккупантам не место на нашей земле": Зеленский показал работу бригады "Запорожская Сечь" (видео)

РЗСВ БМ-21 "Град" вместе с боекомплектом внутри, как сообщают в соцсети, уничтожили кассетными снарядами.

Бойцы 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" успешно уничтожили вражескую технику. Видео результата работы опубликовал президент Владимир Зеленский в Telegram.

Он отметил, что каждый результат наших воинов на поле боя доказывает: оккупантам не место на нашей земле. Наступление Сил обороны на российские позиции и в дальнейшем продолжается.

"Слава всем, кто защищает Украину! Слава Украине!" — заявил руководитель государства.

Журналист Юрий Бутусов в Telegram сообщил район поражения оккупантов. В его разделении сказано о том, что вблизи Ясиноватой подразделением аэроразведки Shadow зафиксировали две системы РСЗО БМ-21 "Град", которые активно работали по нашим позициям.

После оперативной передачи координат артиллеристами были нанесены прицельные удары. По его словам, одна система полностью уничтожена, вторая повреждена.

В Telegram-канале "Бавовна" сообщили, что произошел разрыв БМ-21 "Град" вместе с боекомплектом внутри. В действии как будто были видны кассетные боеприпасы.

Напомним, 11 августа ВСУ одним дроном уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Как рассказали украинские защитники, современная российская техника не выдержала удара FPV-дрона и загорелась.

Также 9 августа FPV-дрон воевал с российской РЭБ и уничтожил БМП оккупантов. Беспилотник попал под влияние "глушилки" российских захватчиков, после чего начал сбиваться с маршрута и снижать высоту, но оператор смог довести его до цели. В результате дрон-камикадзе успешно прошел зону действия вражеской системы радиоэлектронной борьбы и вышел на свою цель — боевую машину пехоты оккупантов.