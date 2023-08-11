"Учили десантироваться": Британия 6 месяцев готовила морпехов ВСУ для операций на воде

Кульминацией подготовки в рамках операции Interflex является планирование и проведение рейдов морскими пехотинцами как днем, так и ночью.

Морские пехотинцы из Великобритании за полгода подготовили почти тысячу украинских морпехов. Об этом сообщили 11 августа в Минобороны Соединенного королевства в Twitter.

Украинские бойцы прошли подготовку Королевской морской пехоты и армейских коммандос для проведения десантных операций на малых лодках, в том числе рейдов на пляже. В сообщении говорится о том, что учения, анонсированные во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию в феврале, показали успешный результат. Британские коммандос тренировали украинские силы в десантных операциях на малых лодках — совершали рейды на пляже с использованием надувных лодок.

Это первая программа амфибийной подготовки, которую организовали в Великобритании для украинцев. Кульминацией подготовки является планирование и проведение рейдов морскими пехотинцами как днем, так и ночью.

Операция Interflex: помощь Великобритании

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна держит лидерство в подготовке Вооруженных Сил Украины, более 20 тысяч новобранцев украинской армии обеспечивают лучшими в мире обучение боевым навыкам. Программа Interflex предоставляет возможность подготовки, которую проводят элитные британские спецназовцы, поможет Украине построить собственные морские силы и расширить свои возможности действовать в морской среде.

Оборудование, которое используется во время тренировок, такое же, что предоставлено Украине. Это касается более чем 10 тысяч единиц противотанкового оружия, включая тысячи противотанковых систем NLAW, которые уже предоставлены.

Стажеры пришли из разных профессий, многие из них были гражданскими волонтерами без предварительного военного опыта, а другие перешли из других подразделений Вооруженных Сил Украины — некоторые уже участвовали в боевых действиях на передовой.

Напомним, 15 июня в Минобороны Британии сообщили подробности подготовки украинских новобранцев. Специальные учения под руководством союзников рассчитаны на то, чтобы предоставить украинским военным боевые навыки для противодействия российской агрессии.