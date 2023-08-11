"Метки на дорогах — из России": в ССО объяснили ИПСО в начале масштабного вторжения (видео)

Первые 48 часов, как пояснил специалист, россияне вели массированный информационный штурм, а украинское общество "мобилизовалось" примерно за восемь-десять дней.

Оккупанты в начале полномасштабного вторжения пыталась дестабилизировать ситуацию внутри Украины, создавая видео и сообщения о метках на автодороге в России. Защитник Украины с позывным "Браво" из подразделения ИПСО (информационно-психологических спецопераций) сообщил подробности в интервью, опубликованном на YouTube-канале Сил специальных операций Украины.

Военнослужащий отметил, что захватчики фактически штурмовали украинское информационное пространство и стремились сеять панику среди украинцев. Для этого были заранее подготовленные материалы. По его словам, первые 48 часов россияне вели массированный информационный штурм, а украинское общество "мобилизовалось" примерно за восемь-десять дней.

Защитник пояснил, что в большинстве контент, который был направлен на дезинформацию, заранее подготовили на территории России. Его отсняли, а уже потом активно распространяли в нашем информационном пространстве.

"Банальный пример — метки на автодорогах", — сообщил он.

Украинский военный, как пример, назвал фейки относительно наступления на Житомирскую область и захвата Киева. ССО боролись с вражеской дезинформацией, "как показали результаты, довольно неплохо".

смотреть с 6 мин 20 сек.

Метки на дорогах: в ЦНС объяснили действия России

Представители Центра противодействия дезинформации сообщали, что ИПСО вокруг меток на дорогах и зданиях российские захватчики пытались использовать, чтобы "погрузить украинцев в дискомфортную психологическую ситуацию". Именно появление страха и паники среди населения, по замыслу оккупантов, могло вызвать хаос, которым они планировали воспользоваться, чтобы захватить Украину.

От ИПСО Россия не отказалась, ведь накануне годовщины полномасштабного вторжения оккупанты запустили новую дезинформационную кампанию о том, что "вскоре произойдет нападение с территории Беларуси". Сообщения, касающиеся нападения России ("воздушное наступление", начало "большой войны") в феврале 2023 года были фейками, но их распространили даже западные медиа.

Напомним, 1 августа в ГУР назвали "вагнеровцев" в Беларуси российским ИПСО. Такими действиями руководство Кремля пытается отвлечь внимание Украины и западных партнеров, пытаясь создать "дополнительные точки напряжения", чтобы повлиять на общую ситуацию в войне.